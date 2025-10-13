CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Muğlaspor seriye yenilgiyle nokta koydu!

Muğlaspor seriye yenilgiyle nokta koydu!

Muğlaspor, İskenderunspor deplasmanında 2-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 14 puanla 3. sırada kalan takım, önümüzdeki hafta 24Erzincanspor’u ağırlayacak.İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 16:04
Muğlaspor seriye yenilgiyle nokta koydu!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve adaylarından Muğlaspor, 2025-2026 sezonun ilk yenilgisi İskenderunspor deplasmanında aldı. Rakibine 2-1'lik skorla yenilen yeli-beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisini noktalayıp 14 puanla 3'üncü sırada kaldı. Lider Batman Petrolspor'u 1 maç eksiği ile puan geriden takip eden Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, morallerini bozmayacaklarını belirterek, "Deplasmanda öne geçti. Maç 1-1 berabere giderken penaltı kaçırdık ardından gol yedik. Golden sünra da 10 kişi kaldık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yenilgiyi telafi etmek için önümüzde çok maç var" dedi. Muğlaspor bu hafta 24Erzincanspor'u konuk edecek.

SON DAKİKA
