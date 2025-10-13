CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bucaspor 1928 transfer yasağı ve maddi sorunlarla zor günler yaşıyor!

Bucaspor 1928, maddi sorunlar ve transfer yasağı nedeniyle 7 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Son 6 maçı kaybeden ekip, teknik direktör değişikliğine rağmen çıkış yapamadı. Bu hafta İnegölspor’u ağırlayacak. İşte detaylar...

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, umutlarını tüketiyor. Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alıp transfer yapamayan ve maddi zorluklar nedeniyle birçok as futbolcusuyla vedalaşmak zorunda kalan sarı-lacivertliler 7 hafta sonunda dibe demir attı. Son olarak deplasmanda Kepezspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928, 1 puanda kalarak taraftarını kahretti.

Son 6 maçını kaybeden Bucaspor 1928 sadece ilk haftada deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kaldı. Ardından oynadığı tüm maçları kaybeden Bucaspor 1928, teknik direktör değişikliğine gitse de çıkışa geçemedi. Sezona Evrensel Heper ile başlayan sarı-lacivertliler 3 4'üncü maç sonunda Tolga Doğantez'i göreve getirdi. Ancak Doğantez de şu ana kadar Bucaspor 1928'le puan alamadı. İzmir ekibi bu hafta İnegölspor'u ağırlayacak.

