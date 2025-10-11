CANLI SKOR ANA SAYFA
Macaristan Ermenistan maçı canlı yayın bilgileri | Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan Ermenistan maçı canlı yayın bilgileri | Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nda yer alan Macaristan, 11 Ekim Cumartesi günü Ermenistan'ı konuk ediyor. Elemelerdeki ilk galibiyetini arayan ev sahibi, İrlanda Cumhuriyeti ve Portekiz'e karşı oynadığı ilk iki eleme maçından hanesine bir puan yazdırabildi. Macaristan ı- Ermenistan maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak edenler için detayları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:40
Macaristan Ermenistan maçı canlı yayın bilgileri | Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri'nin F Grubu, Macaristan - Ermenistan karşılaşmasıyla yeniden start alıyor. Kırk yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmak için zorlu bir mücadeleye girişen Macaristan, Budapeşte'deki Puskas Arena'da Ermenistan'ı ağırlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği maçın detaylarını sizler için derledik.

MACARİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan - Ermenistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Stiller; Bolla, Szoboszlai, Z. Nagy

Ermenistan: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Piloyan, Muradyan, Tiknizyan; Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos, Barseghyan

Macaristan - Ermenistan maçı hangi kanalda?

MACARİSTAN'IN ZORLU YOLU

Macaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen ayki İrlanda Cumhuriyeti ve Portekiz maçlarından sadece bir puan toplayarak 40 yıl aradan sonra finallere katılma umutlarını riske attı. Nemzeti Tizenegy, İrlanda deplasmanında 10 kişiyle oynarken 2-2 berabere kaldı, Portekiz karşısında ise 86. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 3-2 yenildi. FIFA sıralamasında 41. basamakta yer alan ekip, son 12 uluslararası maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Teknik direktör Marco Rossi, Ermenistan karşılaşmasında "kağıt üzerinde zayıf" görünen rakibin sürpriz yapabileceği konusunda oyuncularını uyardı. Cezalı Roland Sallai ve Barnabas Varga'nın yokluğunda, Liverpool'lu Dominik Szoboszlai sahaya çıkabilir; Zsolt Nagy, Bendeguz Bolla, Andras Schafer, Callum Styles ve Alex Toth ise orta saha ve kanatlarda rekabet edecek.

ERMENİSTAN'IN DEPLASMAN SINAVI

Ermenistan'da kanat oyuncusu Edgar Sevikyan sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken Belgrano'dan Lucas Zelarayan'ın antrenmana katılımı ve ilk 11 şansı belirsizliğini koruyor. Eduard Spertsyan 10 uluslararası golle hücum yükünü sırtlarken, Ugochukwu Iwu, Zelarayan ve Borussia Mönchengladbach'tan Grant-Leon Ranos orta saha ve forvette destek verecek; Tigran Barseghyan ise kaptan olarak liderlik yapacak. F Grubu'nda ilk iki sırayı hedefleyen Macaristan, evindeki son altı maçta galibiyet yüzü görmedi (3B 3M). Rakip Ermenistan ise deplasmanlarda son 12 maçta sadece 1 galibiyet aldı ve sıralamada 62 basamak geride. Ağustos'ta teknik direktör John van 't Schip'in yerine geçen Yegishe Melikyan yönetiminde Portekiz'e 5-0 yenilen ancak İrlanda'yı 2-1 geçen ekip, 5 maçlık galibiyetsiz serisini kırmak ve Macaristan ile İrlanda'nın 2 puan gerisinden sıyrılmak için sahaya çıkacak.

