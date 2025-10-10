CANLI SKOR ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem!

Cristiano Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem!

40 yaşındaki efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Ronaldo, bu kez saha dışı bir konu ile gündeme geldi. Portekizli yıldız, kel kalma fobisini itiraf ederek bu konuda yaptığı yatırımı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cristiano Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem!

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir sağlık kliniği açtığı öğrenildi. İngiliz basınından Daily Mail, Suudi Arabistan merkezli ilk İngilizce ticari radyo istasyonu olan MBC Loud FM'de "The Byron Cook Show"a konuk olan Ronaldo'nun açtığı sağlık kliniğine dair ifadelerini derledi. Kel kalma fobisinin olduğunu itiraf eden 40 yaşındaki yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eğer beni saçsız görürseniz, aynı kişi olmayacağım.

Saçla her şeyi yapmak daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bana katılmaz mısınız? Ben bunu tercih ediyorum. Ama birçok insan saçlarının olup olmamasıyla ilgilenmiyor. Bence saçla daha iyi görünüyorsun. Bu sadece benim fikrim.

Ve şaka yaptığımızı biliyorum, ama kimse sizi motive etmek için herhangi bir şekilde utanmamalı. Bu, kendiniz için yapabileceğiniz olumlu bir şey. Bazen insanlar bizim yaptığımız gibi biraz şaka yapar, ama aslında bu çok olumlu bir şey.

Biraz eğleniyoruz, ama buraya gelmekten gurur duymalısınız, değil mi? Dinleyin, bu işte uzun yıllar geçirdiğim için insanların sorunlarını biraz anlıyorum ve bu ülkeye de bağlı. Çünkü örneğin, İspanya, Portekiz, İtalya, farklı şekillerde bakıyorlar. Benzerler, ama farklı bir şekilde. Ne demek istiyorum?

İnsanlar kliniğe biraz utangaç bir şekilde gidiyor. Çünkü beş yıl önce bu bir damga gibiydi. Ama şimdi farklı. İnsanlar artık farklı gözlerle bakıyor. Sanki dişçiye kontrol için gidiyormuş gibi görüyorlar.

Saç tamamen aynı, çünkü eşsiz bir vücudumuz var. Ve her şey bir arada. Bence saçlı ya da saçsız kendine güvenmelisin. Bence saçla daha iyi. Kendinle rahat hissediyorsun. Bence en önemli şey bu. Bunu seviyorum. Bence bu önemli bir konuşma.

Güven dışarıdan gelmez, her zaman içten gelir, ama dışarıda da iyi görünmek her zaman güzeldir. Benim için, dediğim gibi, sağlık anahtar.

Daha iyi sağlık, bence daha uzun ömür. Dediğiniz gibi, benim odak noktam sağlıkla ilgili büyük şirketlerin bir parçası olmak. Saçla ilgili olmayan başka sağlık şirketlerim de var. Bu yüzden burada insanların özgüvenine yardımcı olduğumuz için mutluyum."

