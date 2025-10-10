CANLI SKOR ANA SAYFA
Belçika Kuzey Makedonya maçı canlı yayın kanalı | Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Planet Group Arena'da oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. J Grubu'nda lider durumda bulunan Belçika, 6-0'lık Kazakistan galibiyetiyle grupta oynadığı 4 maçta 17 gole imza atmış oldu. Kuzey Makedonya ise 11 puanla gruota lider konumda. Belçika - Kuzey Makedonya maçı detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:40
Belçika - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası elemeleri J Grubu ilk maçında Belçika, Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ev sahibi, seriyi sürdürmek istiyor. Kuzey Makedonya ise deplasmanda oynadığı son dört resmi maçı kazanmış olsa da, son deplasman maçı olan Suudi Arabistan'a karşı oynanan hazırlık maçında 2-1 kaybetmişti. İşte Belçika - Kuzey Makedonya maçı yayın bilgisi...

Belçika - Kuzey Makedonya maçı detayları!

BELÇİKA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika - Kuzey Makedonya maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Belçika - Kuzey Makedonya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson; A Gudjohnsen, D Gudjohnsen

Kuzey Makedonya: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi, Bondarenko; Malinovskyi, Vanat, Sudakov

