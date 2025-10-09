Real Madrid’den Arda Güler kararı! Xabi Alonso genç yıldız için noktayı koydu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için kulüp yönetimi ve teknik direktör Xabi Alonso'dan önemli bir karar çıktı. Fichajes'in haberine göre, İspanyol ekibi Arda'nın geleceğiyle ilgili gelen teklifleri değerlendirdi ve son noktayı koydu.

ALONSO DÖNEMİNDE PARLADI

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde istediği süreleri bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Genç futbolcu, yeni hocasının oyun anlayışına hızlıca uyum sağladı ve kısa sürede ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

REAL MADRID'İN KİLİT OYUNCUSU

Sezon başından bu yana sergilediği performansla takımın kilit oyuncuları arasına giren Arda, hem oyun zekâsı hem de top tekniğiyle Real Madrid taraftarının da sevgilisi oldu. İspanyol basını, Alonso'nun Arda'ya özel bir rol verdiğini ve onu "geleceğin yıldızı" olarak konumlandırdığını yazdı.

ARSENAL VE NEWCASTLE TEKLİF VERDİ

Haberde, Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Newcastle United'ın genç yıldız için resmi tekliflerde bulunduğu belirtildi. Ancak Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in gelişiminden son derece memnun olduğu için bu teklifleri reddetmeye hazırlanıyor.

GELECEK PLANINDA ÖZEL YERİ VAR

Xabi Alonso'nun da Arda'yı takımın uzun vadeli yapılanmasının merkezinde gördüğü, özellikle hücum hattında onun yaratıcılığından vazgeçmek istemediği ifade edildi. Real Madrid, 20 yaşındaki milli futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmüyor.