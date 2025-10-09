İsveç Ligi'nde peri masalına 1 adım var! Başkan okul müdürü, teknik direktör öğretmen, gözlemcisi postacı...

Baltık Denizi kıyısındaki 800 nüfuslu Hallevik köyünün takımı olan Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) 63 puan topladı. Bu sezon yalnızca bir kez mağlup olan ve 101 yıllık lig tarihinin puan rekoruna doğru ilerleyen Mjallby adeta peri masalı gibi bir şampiyonluğun arefesinde.

800 kişilik bir balıkçı köyünün futbol takımı olan Mjallby, milli aranın ardından 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında oynayacağı maçta galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek. Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin kazanamaması durumunda da şampiyonluğunu ilan edecek.

KADRODA ÖĞRETMEN, POSTACI VE BALIKÇI VAR

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti. 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan ama şimdi tarihi bir şampiyonluğun peşindeki Mjallby'de; Başkan okul müdürü, teknik direktör öğretmen, gözlemci postacı, takımdaki oyunculardan başta balıkçı olmak üzere çeşitli meslek grubundan isimler var ve sportif direktörü ise 2 kez kanseri yenen bir isim.

'KÖYLÜ' TAKIMI HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADI

Çoğunlukla yerli oyunculardan oluşan kadrosunda 5 yabancı futbolcu bulunan İsveç ekibi eşine az rastlanır bir şampiyonluğa imza atmak üzere.

Bu sezon yalnızca bir maç kaybeden Mjallby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihindeki en yüksek puan rekorunu kırmaya da yaklaşıyor.

Sportif direktör Hasse Larsson Mjallby'nin tarihi şampiyonluğunun başlangıcındaki isimlerden biri. 2 kez kanseri yenen Larsson, The Guardian'a verdiği demeçte, kulübün maddi olarak dibe vurduğu 2016 yılında üç yıl boyunca maaş almadan çalıştığını belirtti. Beyin tümörü ve prostat kanserini atlatan Larsson, "Her şeye sıfırdan başladık ve bize destek olacak insanları bulmamız gerekiyordu. O zorlu günleri bize inananlarla atlattık. Sonuna kadar savaştık ve bugünkü tablo ortada." diye konuştu.

Teknik direktör Anders Torstensson ise büyük şehir takımlarının taraftarlarının kendilerine "köylüler" dediğini belirterek, "Belki birkaç yıl bizi hafife aldılar. Ama şimdi herkesin gerçekten etkilendiğini söyleyebilirim. Küçük bir kulüp ve bölge olmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu bizi ayakta tutuyor. Köylüler denmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerinri kullandı.

YENİ SEZONDA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE

Mütevazı bir balıkçı köyünden çıkan bu başarı öyküsü, Avrupa futbol tarihine modern bir peri masalı olarak geçmeye hazırlanıyor. 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.