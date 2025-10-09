Belarus - Danimarka MAÇI CANLI İZLE | Belarus - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. haftasında Belarus, güçlü rakibi Danimarka'yı konuk edecek. İlk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Danimarka, grupta liderliğini koruyarak Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Ev sahibi Belarus ise oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramayarak zorlu bir başlangıç yaptı. Grubun favorisi konumundaki Danimarka, deplasmanda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Belarus - Danimarka maçı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Belarus - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BELARUS - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. haftasında oynanacak Belarus - Danimarka maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

BELARUS - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTE Stadyumu'nda oynanacak Belarus - Danimarka maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BELARUS - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belarus: Pavlyuchenko; Parkhomenko, Zabelin, Volkov; Karpovich, Myakish, Kalinin, Pyachenin; Ebong; Malashevich, Barkouski

Danimarka: Schmeichel; Gaaei, Andersen, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Isaksen, Hojlund, Damsgaard