Avusturya - San Marino maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Avusturya - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda heyecan dorukta. Bu haftanın kritik mücadelesinde Avusturya, sahasında San Marino'yu ağırlayacak. Bir maç eksiği olmasına rağmen 12 puanla grupta Bosna Hersek'in hemen altında yer alan ev sahibi ekip, liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. Rakibi San Marino ise oynadığı 5 maçı da kaybederken, Avrupa elemelerinde sürpriz bir sonuç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, büyük bir merakla "Avusturya - San Marino maçı canlı izle?" konusuna yanıt arıyor. Peki, Avusturya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AVUSTURYA - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. haftasında oynanacak Avusturya - San Marino maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

AVUSTURYA SAN MARİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Emst Happel'de oynanacak Avusturya - San Marino maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA SAN MARİNO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Avusturya: Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch

San Marino: Colombo; Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi