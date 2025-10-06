Arda Turan’ın Shakhtar’ı hezimete uğradı! “Yaşadığım en kötü gün, ilk kez böyle hissediyorum”

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sezonun en ağır yenilgisini aldı. Turuncu-siyahlılar, deplasmanda LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup olarak hem bu sezonki ilk yenilgisini tattı hem de rakibine tarihinde ilk kez kaybetti.

Karşılaşmanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Arda Turan, hem rakibini tebrik etti hem de mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstlendi.

"ANTRENÖRLÜK KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLE HİSSEDİYORUM"

Maç sonrası duygularını paylaşan Arda Turan, açık yüreklilikle şunları söyledi: "Bugün, baş antrenör olarak başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün. Gerçekten yıkıldım ve muhtemelen kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum; takım iç sahada dört gol yediyse bu tamamen benim sorumluluğumdur."

Turan, yenilgiye rağmen oyuncularına ve Ukrayna halkına da güçlü mesajlar verdi: "Ukrayna halkının şu anda hissettiği tüm acıyı paylaşıyorum. Zor koşullara rağmen profesyonel sporların en üst seviyede devam etmesi inanılmaz bir başarı. Bu ülkenin insanları tüm dünyaya örnek oluyor. Bugün rakibimiz LNZ daha iyi oynadı ve galibiyeti sonuna kadar hak etti."

"MİLLİ OYUNCULARIMIZA BOL ŞANS DİLEDİM"

Milli ara öncesi soyunma odasında oyuncularına moral vermeye çalıştığını belirten genç teknik adam, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Maçtan sonra tüm milli takım oyuncularımıza bol şans diledim. Ülkelerini temsil etmek futboldaki en onurlu şeylerden biri. Biz de bu yenilgiden gerekli dersleri çıkaracağız. Önemli olan, buna nasıl tepki vereceğimiz; sıradan bir takım gibi mi yoksa şampiyon bir takım gibi mi davranacağımız."