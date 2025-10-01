CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Edward Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında temsilcimiz Samsunspor'u konuk edecek Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, Samsunspor'a çok ciddi yaklaşmak gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 17:50
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, Samsunspor'a çok ciddi yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Iordanescu, müsabaka öncesinde kulübün Legia Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok sıkışık maç bir trafiği içinde olduklarını belirten Rumen teknik adam, "15 günde 5 maç oynadık. İnsanların maçtan maça eleştiren bir yapısı var. Halbuki bu bir maraton. Önümüzde büyük ve uzun bir dönem var. Takımın yarısı yeni katıldı. Bazıları sakattı, bazıları takıma yeni yeni alışıyor. Bir antrenör olarak sorumluluğum, genel resme bakmak ve önümü görmek, oyuncularıma onu aktarmak." ifadelerini kullandı.

Kendisinin mutlu bir antrenör olduğuna işaret eden Iordanescu, "Çünkü geniş bir kadroya sahibim. Entegrasyon sürecimiz de başarılı geçti. Futbolcularımın hepsi hazır, kimi sahaya sürsem yarın en iyi performansı sergileyeceklerinden eminim." dedi.

Ruben Vinagre'nin iyileşmesi için doktorların yarına kadar yoğun tedavi uygulayacağını vurgulayan Lordanescu, "Oyuncumuzun oynanıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Konferans Ligi çok ciddi yaklaştığımız bir turnuva dahi olsa 3 gün sonra bir maçımız olduğunu unutmamam gerekiyor. Bu, uzun bir maraton, birçok alanda maçlar oynayacağız. Burada önceliğimiz oyuncularımın sağlığı ve performansıdır." diye konuştu.

"Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum"

Iordanescu, Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye Ligi'ni geçen yıl üçüncülükle bitirdiler. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye devlerinin üzerinde ligi bitiren bir takımla mücadele edeceğiz ki bu ciddiye almamız gereken bir durum. Samsunspor'u izlediğim kadarıyla geçen seneyi aratmayan bir sezon başlangıcı gerçekleştiriyor, aynı şekilde yüksek performans ile devam ediyor. Samsunspor'un geçmişte Avrupa liglerinde tecrübesi olmamış gibi gözükse de bireysel olarak öyle bir kadroları ve futbolcuları var ki hepsinin geçmişten Avrupa maçlarından büyük tecrübesi var. Şunu da unutmamak gerekiyor, Transfermarkt'a bakınca 50 milyon avronun üzerinde değeri var. Ayrıca Polonya'nın en iyi futbolcularından bir tanesini de transfer etti. Seri A ve başka liglerden de takviyeler yaptı. Samsunspor'a ciddi yaklaşmak gerekiyor. Yarın dişe diş bir maç geçecek."

