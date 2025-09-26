CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Hazm ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

26 Eylül 2025 Cuma 11:46
Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hazm ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HAZM - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı 26 Eylül Cuma günü saat 18.35'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

