Bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor
19.00 Sakaryaspor-Amed SK
İngiltere Premier Lig
16.00 Bournemouth-Newcastle United
16.00 Sunderland-Aston Villa
18.30 Arsenal-Manchester City
İspanya La Liga
15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo
17.15 Mallorca-Atletico Madrid
19.30 Elche-Real Oviedo
22.00 Barcelona-Getafe
İtalya Serie A
13.30 Lazio-Roma
16.00 Cremonese-Parma
16.00 Torino-Atalanta
19.00 Fiorentina-Como
21.45 Inter-Sassuolo
Fransa Ligue 1
16.00 Paris FC-RC Strasbourg
18.15 Auxerre-Toulouse
18.15 Le Havre-Lorient
18.15 Monaco-Metz
21.45 Marsilya-PSG
Almanya Bundesliga
16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin
18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach
20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...