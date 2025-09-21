Bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor

19.00 Sakaryaspor-Amed SK

İngiltere Premier Lig

16.00 Bournemouth-Newcastle United

16.00 Sunderland-Aston Villa

18.30 Arsenal-Manchester City

İspanya La Liga

15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo

17.15 Mallorca-Atletico Madrid

19.30 Elche-Real Oviedo

22.00 Barcelona-Getafe

İtalya Serie A

13.30 Lazio-Roma

16.00 Cremonese-Parma

16.00 Torino-Atalanta

19.00 Fiorentina-Como

21.45 Inter-Sassuolo

Fransa Ligue 1

16.00 Paris FC-RC Strasbourg

18.15 Auxerre-Toulouse

18.15 Le Havre-Lorient

18.15 Monaco-Metz

21.45 Marsilya-PSG

Almanya Bundesliga

16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin

18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach

20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...