Bugünkü maçlar 22 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

İtalya Serie A

21.45 Napoli-Pisa

Fransa Ligue 1

21.00 Marsilya-PSG

