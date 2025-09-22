Bugünkü maçlar 22 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Eylül Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

22 Eylül 2025 Pazartesi 08:21
BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

İtalya Serie A

21.45 Napoli-Pisa

Fransa Ligue 1

21.00 Marsilya-PSG

