Dersimspor ise ev sahibi avantajını kullanarak taraftarı önünde güçlü rakibine üstünlük kurmak istiyor. Takımın maç öncesi hazırlıkları tamamlanırken, teknik ekip oyunculara son taktikleri veriyor. Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DERSİMSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligde kritik bir mücadeleye sahne olacak Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da oynanacak. TFF 3. Lig kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

DERSİMSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dersimspor-Şanlıurfaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.