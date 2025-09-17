CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı, 17 Eylül Çarşamba günü futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak. Peki, Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 10:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dersimspor ise ev sahibi avantajını kullanarak taraftarı önünde güçlü rakibine üstünlük kurmak istiyor. Takımın maç öncesi hazırlıkları tamamlanırken, teknik ekip oyunculara son taktikleri veriyor. Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı canlı izlemek için tıklayınız.

DERSİMSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligde kritik bir mücadeleye sahne olacak Dersimspor-Şanlıurfaspor maçı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da oynanacak. TFF 3. Lig kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

DERSİMSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dersimspor-Şanlıurfaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
DİĞER
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu! Yıldız golcünün oynayacağı maç...
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor-Kasımpaşa maçı detayları! Samsunspor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:29
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçı detayları! Fatih Karagümrük-Başakşehir maçı detayları! 09:22
Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor maçı hangi kanalda? Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor maçı hangi kanalda? 09:21
F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi son notlar! 08:57
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! 08:55
Kanada-Türkiye maçı detayları! Kanada-Türkiye maçı detayları! 08:37
Daha Eski
Bugünkü maçlar 17 Eylül Çarşamba Bugünkü maçlar 17 Eylül Çarşamba 08:16
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 01:33
Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! 01:33
Devlerin çarpışmasında kazanan yok! Devlerin çarpışmasında kazanan yok! 01:32
Real Madrid sürprize izin vermedi! Real Madrid sürprize izin vermedi! 01:32