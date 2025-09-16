CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka...

Son dakika spor haberleri: Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim hakkında son günlerde sürpriz yani takım iddiaları yazılmaya başladı. Bu konu hakkında Mısırlı.com.tr Karagümrük teknik direktörü Licka'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 15:25
Karagümrük teknik direktörü Licka, Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı'nın başına geçmesi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE LICKA'NIN SÖZLERİ:

Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarıları olan bir isim. Galatasaray ile UEFA Kupasını kazandı. Birkaç kez milli takımı çalıştırdı. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz.


Fakat kolay da değil. Dışarıdan gelen insanlar için oradaki olaylar nasıl işler? Oradaki kültürü, mantaliteyi öğrenmeleri gerek. Bu zaman alabilir. Buraya ilk geldiğimde biraz zorlandım.

Buradaki kültürü tanımam, burada işler nasıl yürütülüyor öğrenmem gerekti. Sanırım Pavel Nedved de Fatih Terim ile Suudi Arabistan'da beraber çalışmışlardı.

Orada tanışmaları da önemli. Birbirlerini tanıyorlar. Sıfırdan doğmayacak bir ilişki bu. Bir de kafamda bir soru işareti var. Çekya Milli Takımı'nın tarihinde yabancı hoca çalıştı mı bundan eminim değilim. Bu birliktelik yaşanırsa ilginç bir senaryo görebiliriz."

