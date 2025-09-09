Arnavutluk-Letonya maçı canlı izle | Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İngiltere, Sırbistan ve Andorra'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Arnavutluk ile Letonya, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARNAVUTLUK-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda oynanacak Arnavutluk-Letonya maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
ARNAVUTLUK-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Air Albania Stadyumu'nda oynanacak Arnavutluk-Letonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.