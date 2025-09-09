CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Arnavutluk-Letonya maçı canlı izle | Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-Letonya maçı canlı izle | Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Arnavutluk ile Letonya karşı karşıya gelecek. İngiltere, Sırbistan ve Andorra'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Arnavutluk-Letonya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:46 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:48
Arnavutluk-Letonya maçı canlı izle | Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İngiltere, Sırbistan ve Andorra'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Arnavutluk ile Letonya, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Arnavutluk-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda oynanacak Arnavutluk-Letonya maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

ARNAVUTLUK-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Air Albania Stadyumu'nda oynanacak Arnavutluk-Letonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

