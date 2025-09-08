Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Yunanistan-Danimarka maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Yunanistan-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Yunanistan-Danimarka maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Danimarka maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.