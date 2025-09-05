Danimarka-İskoçya maçı canlı izle | Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Yunanistan ve Belarus'un da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Danimarka ile İskoçya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Hojlund

İskoçya: Gunn, Ralston, Souttar, McKenna, Robertson, Ferguson, Gilmour, McTominay, McGinn, Adams, Hirst