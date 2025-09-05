CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Danimarka-İskoçya maçı canlı izle | Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-İskoçya maçı canlı izle | Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Danimarka ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Yunanistan ve Belarus'un da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Danimarka-İskoçya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 10:11
Danimarka-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Danimarka-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Yunanistan ve Belarus'un da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Danimarka ile İskoçya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Hojlund

İskoçya: Gunn, Ralston, Souttar, McKenna, Robertson, Ferguson, Gilmour, McTominay, McGinn, Adams, Hirst

G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca!
Gürcistan - Türkiye: SABAH Spor'un usta kalemlerinden A Milli Takım'a büyük övgü! "Her takımı tehdit edecek kalitemiz var"
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
G.Saray'ın Hakan ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı..
F.Bahçe'de flaş karar! İsmail Kartal...
