Lihtenştayn-Belçika maçı canlı izle | Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lihtenştayn-Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Kazakistan ve Galler'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Lihtenştayn ile Belçika, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Lihtenştayn-Belçika maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak Lihtenştayn-Belçika maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lihtenştayn: Buchel; Meier, Traber, Wieser, Hofer, Goppel; Luchinger, Hasler, Sele; Pizzi, Luque Notaro

Belçika: Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda