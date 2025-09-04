CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Lihtenştayn-Belçika maçı canlı izle | Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lihtenştayn-Belçika maçı canlı izle | Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Lihtenştayn ile Belçika karşı karşıya gelecek. Kazakistan ve Galler'in de yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen Belçika, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Rudi Garcia'nın öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Lihtenştayn-Belçika maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 13:36
Lihtenştayn-Belçika maçı canlı izle | Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lihtenştayn-Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Kazakistan ve Galler'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Lihtenştayn ile Belçika, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Lihtenştayn-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Lihtenştayn-Belçika maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak Lihtenştayn-Belçika maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİHTENŞTAYN-BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lihtenştayn: Buchel; Meier, Traber, Wieser, Hofer, Goppel; Luchinger, Hasler, Sele; Pizzi, Luque Notaro

Belçika: Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda

