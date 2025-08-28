Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Ahli Jeddah sahasında Neom SC'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah - Neom SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.