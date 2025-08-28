CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Al Ahli Jeddah ile Neom SC kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 14:05
Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Ahli Jeddah sahasında Neom SC'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah - Neom SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

