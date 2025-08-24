Ronaldo’dan tarihi dalya

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ın ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, tarihe geçti. Normal süresi 2-2 biten Hong Kong'daki finalde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye penaltılarla 5-3 yenilen Al Nassr'da 100. golüne imza atan CR7, dört farklı kulüpte (Real Madrid, Man. United, Juventus) ve milli takımında 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.
