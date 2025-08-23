CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Nassr (3) 2-2 (5) Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Al Nassr (3) 2-2 (5) Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmayı penaltı atışlarında 5-3'lük skorla kazanan Al Ahli, kupayı müzesine götürdü. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 17:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Nassr (3) 2-2 (5) Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.

Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerinde bir başka rekora daha imza attı. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.

Ronaldo tarihe geçti! Devamını Oku BUNU DA OKU

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City'e evinde Tottenham şoku! City'e evinde Tottenham şoku! 16:36
Ronaldo tarihe geçti! Ronaldo tarihe geçti! 16:24
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 16:23
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48
Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! 15:24
Daha Eski
Aboubakar için transferde sürpriz hamle! Aboubakar için transferde sürpriz hamle! 15:06
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43