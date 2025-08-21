CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bayer Leverkusen Sevilla'dan Loic Bade'yi transfer etti

Bayer Leverkusen Sevilla'dan Loic Bade'yi transfer etti

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İspanya'nın Sevilla takımından Loic Bade'yi kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 18:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen Sevilla'dan Loic Bade'yi transfer etti

Bayer Leverkusen Kulübü, 25 yaşındaki Fransız futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 29 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ülkesinde Le Havre, Lens, Rennes formaları giyen Bade, 2023'te Sevilla'ya imza attı.

Sevilla kariyerinde 93 maça çıkan Fransız stoper, 3 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğe Hollandalı Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen, Bade'nin yanı sıra Malik Tillman, Jarell Quansah, Ibrahim Maza, Mark Flekken, Ernest Poku ve Christian Kofane gibi oyuncuları transfer ederek 140 milyon avroya yakın bonservis harcaması yaptı.

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!
Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 17:35
Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı! Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı! 17:31
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! 17:20
Nara'dan Icardi'ye şok sözler! "Başkalarına değil kızlarına..." Nara'dan Icardi'ye şok sözler! "Başkalarına değil kızlarına..." 16:53
Barça'dan Kounde için flaş karar! Barça'dan Kounde için flaş karar! 16:40
Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman? Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman? 16:21
Daha Eski
Rijeka-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi Rijeka-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 16:18
Aberdeen-FCSB maçı ne zaman? Aberdeen-FCSB maçı ne zaman? 16:15
F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... 16:12
Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? 15:58
Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? 15:01
FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? 14:57