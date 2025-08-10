Chelsea 4-1 AC Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hazırlık maçı kapsamında AC Milan'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Chelsea, dakika 5'te Andrei Coubis'in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçen gol ile birlikte maça 1-0 önde başladı.

İngiliz temsilcisi, dakika 8'de Joao Pedro ile farkı 2'ye çıkardı.

Andrei Coubis, bu kez 18. dakikada kırmızı kart görerek AC Milan'ı maçın erken dakikalarında 10 kişi bıraktı.

67. dakikada Chelsea'nin kazandığı penaltıyı Liam Delap gole çevirmeyi başardı ve skor 3-0 oldu.

AC Milan'ın tek golünü dakika 70'te Youssouf Fofana kaydederken skoru belirleyen golü 90. dakikada Liam Delap kaydetti ve mücadele 4-1'lik ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı.

Yeni transfer Luka Modric, dakika 46'da Samuele Ricci'nin yerine oyuna girerek AC Milan forması ile ilk maçına çıktı.