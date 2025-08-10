CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea 4-1 AC Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET

Chelsea 4-1 AC Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET

Hazırlık maçında İtalyan temsilcisi AC Milan'ı ağırlayan Chelsea, mücadeleyi 4-1 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 18:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea 4-1 AC Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hazırlık maçı kapsamında AC Milan'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Chelsea, dakika 5'te Andrei Coubis'in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçen gol ile birlikte maça 1-0 önde başladı.

İngiliz temsilcisi, dakika 8'de Joao Pedro ile farkı 2'ye çıkardı.

Andrei Coubis, bu kez 18. dakikada kırmızı kart görerek AC Milan'ı maçın erken dakikalarında 10 kişi bıraktı.

67. dakikada Chelsea'nin kazandığı penaltıyı Liam Delap gole çevirmeyi başardı ve skor 3-0 oldu.

AC Milan'ın tek golünü dakika 70'te Youssouf Fofana kaydederken skoru belirleyen golü 90. dakikada Liam Delap kaydetti ve mücadele 4-1'lik ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı.

Yeni transfer Luka Modric, dakika 46'da Samuele Ricci'nin yerine oyuna girerek AC Milan forması ile ilk maçına çıktı.

F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
Marsilya’dan Rowe açıklaması!
DİĞER
Efsane pilotu kaybetmişti… Büyük aşkı İstanbul’u adım adım gezdi!
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti
Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırma'da kazanan çıkmadı Bandırma'da kazanan çıkmadı 18:32
Ayhancan Güven 5. sırayı aldı Ayhancan Güven 5. sırayı aldı 16:26
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 16:23
G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! 16:15
Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı 16:13
Marsilya’dan Rowe açıklaması! Marsilya’dan Rowe açıklaması! 16:01
Daha Eski
Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! 15:12
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi 14:57
Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti 14:22
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:44
Inigo Martinez Al Nassr'da! Inigo Martinez Al Nassr'da! 13:07
F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! 13:04