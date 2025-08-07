CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı

TFF'den spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 11:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk spor basınının değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta futbol oynayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine erken veda etmek zorunda kalan Ümit Aktan, spora olan tutkusunu ekranlara taşıyarak spikerliğe başladı. 1972 yılında TRT'de spikerlik yolculuğuna adım atan Ümit Aktan, A Milli Takımımızın maçları, Süper Lig karşılaşmaları ve temsilcilerimizin Avrupa kupası mücadelelerini anlatımıyla hafızalarda yer edindi. Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Öte yandan birçok spor kulübü de Aktan için taziye mesajı yayımladı.

Ümit Aktan hayatını kaybetti Devamını Oku BUNU DA OKU

Reklam - Türk Telekom
Usta yazar F.Bahçe maçını yorumladı
DİĞER
Jennifer Lopez sahnede seyirci tuvalet kuyruğundaydı! O anlar çok konuşuldu
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek
G.Saray'dan Zeki Çelik harekatı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Zeki Çelik harekatı! G.Saray'dan Zeki Çelik harekatı! 11:14
Fredrikstad - Midtjylland maçı hangi kanalda? Fredrikstad - Midtjylland maçı hangi kanalda? 11:13
Lincoln Red Imps - Noah maçı hangi kanalda? Lincoln Red Imps - Noah maçı hangi kanalda? 11:08
Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu! Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu! 10:42
Ümit Aktan hayatını kaybetti Ümit Aktan hayatını kaybetti 10:16
Van Persie'den Mourinho’ya cevap! Van Persie'den Mourinho’ya cevap! 10:10
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif... G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif... 10:08
St Patricks - Beşiktaş maçı hangi kanalda? St Patricks - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 09:55
G.saray sezonu G.antep'te açacak! G.saray sezonu G.antep'te açacak! 09:30
Ndidi İstanbul'a geldi! Ndidi İstanbul'a geldi! 08:56
Usta yazar F.Bahçe maçını yorumladı Usta yazar F.Bahçe maçını yorumladı 08:48
Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 07:58