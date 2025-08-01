Gençlerbirliği 2-1 Ankaragücü ( TSYD FİNALİ MAÇ SONUCU ÖZET)

Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.
Maçta Gençlerbirliği'nin golleri 15. dakikada Pereira ve 75. dakikada Nalepa'dan, MKE Ankaragücü'nün golü ise 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.
KUPA SAYILARI EŞİTLENDİ
Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı.
Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.
Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ KUPASINA KAVUŞTU
Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını, maçın ardından düzenlenen törenle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, verdi.
MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını ise Azem İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Doğan, takdim etti.
🔴⚫️ 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Gençlerbirliği oldu. 🏆 pic.twitter.com/eUSnUBwr68— TRT Spor (@trtspor) August 1, 2025