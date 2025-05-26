Al Fateh-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fateh-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Nassr maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.