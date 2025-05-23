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Haberler Futbol Bandırmaspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off 2. tur

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off 2. tur

Trendyol 1. Lig'de play-off yükselme maçları, Bandırmaspor - Boluspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bolu'daki ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda konuk edeceği Boluspor karşısına avantajlı skorla çıkacak. Boluspor ise kritik deplasmanda turu uzatmalara taşımayı ya da farklı skorla adını finale yazdırmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 11:20
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Bandırmaspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off 2. tur

Bandırmaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trednyol 1. Lig'in play-off yükselme maçları ikinci turunda Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Boluspor'u 4-1 mağlıp eden Bandırmaspor, bu kez seyircisi karşısında rakibini ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur rövanşında oynanacak Bandırmaspor - Boluspor maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

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