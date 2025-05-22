Altınordu-Batman Petrolspor MAÇI CANLI İZLE | Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altınordu-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçında Altınordu ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi sürdüren iki takım da heyecan dolu eşleşmede turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. İki maç usulüne göre oynanacak play-off maçında hata yapmak istemeyen Altınordu, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen İzmir ekibi, skor üstüntülüğü almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda istediği sonucu alarak rövanş maçı öncesi moralli olmayı hedefleyen Batman Petrolspor ise kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler Altınordu-Batman Petrolspor maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak Altınordu-Batman Petrolspor maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

ALTINORDU-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak Altınordu-Batman Petrolspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Altınordu ile Batman Petrolspor, Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçında 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Altınordu kazanırken, 2 mücadeleyi de Batman Petrolspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Altınordu-Batman Petrolspor maçının hakemi Erdem Mertoğlu oldu. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Hasan Erdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yücel Büyük üstlenecek.

BATMAN PETROLSPOR-ALTINORDU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında oynanacak Batman Petrolspor-Altınordu maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.