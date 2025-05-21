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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 21 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Mayıs Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 07:54
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Bugünkü maçlar 21 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi Final

22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)

Ligue 1 Play Out

21.00 Metz-Reims

Suudi Arabistan Pro Lig

19.10 Al Nassr-Al Khaleej

19.25 Al Kholood-Al Fayha

21.00 Al Wahda-Al Hilal

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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