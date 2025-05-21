Bugünkü maçlar 21 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi Final

22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)

Ligue 1 Play Out

21.00 Metz-Reims

Suudi Arabistan Pro Lig

19.10 Al Nassr-Al Khaleej

19.25 Al Kholood-Al Fayha

21.00 Al Wahda-Al Hilal

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