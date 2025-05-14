Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Final

20:45 Galatasaray - Trabzonspor (ATV)

İtalya - Kupa Final

22:00 Bologna - Milan (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Villarreal - Leganes

20:00 Deportivo Alaves - Valencia

22:30 Real Madrid - Mallorca

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