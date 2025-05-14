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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Mayıs Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 08:15
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Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Final

20:45 Galatasaray - Trabzonspor (ATV)

İtalya - Kupa Final

22:00 Bologna - Milan (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Villarreal - Leganes

20:00 Deportivo Alaves - Valencia

22:30 Real Madrid - Mallorca

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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