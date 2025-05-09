52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. 52 Orduspor FK ile Küçükçekmece Sinopspor, Yeni Ordu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Küçükçekmece Sinopspor'un 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

52 ORDUSPOR FK - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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