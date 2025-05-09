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Haberler Futbol 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta galibiyet elde ederek rövanşa avantajlı çıkan Küçükçekmece Sinopspor, 52 Orduspor FK'ya konuk olacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:57
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52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. 52 Orduspor FK ile Küçükçekmece Sinopspor, Yeni Ordu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Küçükçekmece Sinopspor'un 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

52 ORDUSPOR FK - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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