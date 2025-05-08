CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Nesine 2. Lig’de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu mücadele edecek. Galip gelen takımın adını ikinci tura yazdıracağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 13:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 2. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. Beyaz grupta yer alan Adana 01 Futbol Kulübü, Ali Hoşfikirer Stadyumu'nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir ust tura yükseleceği mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma YAAY platformunda canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

Kırmızı Grup:

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka...
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...
DİĞER
Arda Güler yıldız ismin kaderini değiştirdi! Real Madrid’den ayrılıyor…
CANLI | Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMM'de toplandı: Gündem Algoritma değişikliği!
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel!
G.Saraylılara Felix müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oklahoma seriyi eşitledi! Oklahoma seriyi eşitledi! 13:14
Ronaldo'ya Arabistan'da büyük tepki! Ronaldo'ya Arabistan'da büyük tepki! 13:10
Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı hangi kanalda? Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı hangi kanalda? 11:21
Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi açıklandı! 11:17
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... 11:14
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! 11:06
Daha Eski
Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:16
Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:09
İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! 10:08
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 09:53
Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 09:48
Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? 09:29