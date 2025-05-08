Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 2. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. Beyaz grupta yer alan Adana 01 Futbol Kulübü, Ali Hoşfikirer Stadyumu'nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir ust tura yükseleceği mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma YAAY platformunda canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

Kırmızı Grup:

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

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