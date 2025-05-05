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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Mayıs Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 07:11
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Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Premier Lig

22.00 Crystal Palace-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

LaLiga

22.00 Girona-Mallorca (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

21.45 Genoa-Milan (EXXEN ve S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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