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Haberler Futbol Estoril 1-2 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET

Estoril 1-2 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Benfica, deplasmanda Estoril'i 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 01:01
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Estoril 1-2 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Benfica, deplasmanda Estoril'i 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Antonio Coimbra da Mota Stadı'nda oynanan ve milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta konuk ekip, Orkun'un pasını iyi değerlendiren Norveçli kanat oyuncusu Fredrik Aursnes'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

Arjantinli tecrübeli stoper Nicolas Otamendi, 35. dakikada Benfica adına ikinci golü kaydetti ve ilk yarı 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Zanocelo, 78. dakikada ev sahibi ekibin tek golünü attı.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ve 78 puana ulaşan Benfica, Sporting Lizbon'un 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Estoril 42 puanla 8. sırada yer aldı.

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