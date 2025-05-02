Al Fayha-Damac FC maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fayha ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Damac FC maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.