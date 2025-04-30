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Haberler Futbol Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

3. Lig’de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda Belediye Kütahyaspor ile Düzcespor mücadele edecek. Galip gelen takımın adını ikinci tura yazdıracağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 11:59
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Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 1. grupta yer alan Belediye Kütahyaspor ile Düzcespor, Dumlupınar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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