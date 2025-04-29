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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 29 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 29 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Nisan Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 08:30
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Bugünkü maçlar 29 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 Arsenal - PSG (TRT Spor)

AFC Şampiyonlar Ligi Elite - Yarı Final

19:30 Al Hilal Riyadh-Al Ahli Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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