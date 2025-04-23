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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Inter - Milan maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

Inter - Milan maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

İtalya Kupası yarı final maçında Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. İlk maçın 1-1 bittiği yarı finalin rövanşında Milano derbisi öncesi takımlar hazırlıklarını tamamladı. İki takım da final biletini almak isterken, ligde ve Avrupa'da beklenilen performansı gösteremeyen Milan, kupaya uzanmanın yollarını arıyor. Inzaghi yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Inter ise turnuvada mutlu sona ulaşmak için rövanş maçında hata yapmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:58
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Inter - Milan maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya kupası yarı final maçında Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde final biletini almak isteyen Inter, rövanş maçında final biletini almayı umuyor. Simone Inzaghi yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Milano ekibi, kupayı almanın hesaplarını yapıyor. Conceiçao yönetiminde çıkış arayan Milan ise lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçların ardından kupaya odaklanmış durumda. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Inter - Milan maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Inter - Milan maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER - MILAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

INTER - MILAN MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Milan ile oynanacak derbi öncesi A Milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Inzaghi yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

INTER - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Arnautovic

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao

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