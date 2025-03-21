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Haberler Futbol Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 12:30
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Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

- Tam liste şu şekilde:

SIRALAMA

FUTBOLCUKULÜPPUAN
1Lamine YamalBarcelona90.8
2Conrad HarderSporting Lizbon88.4
3Desire DoueParis Saint-Germain88.2
4Pau CubarsiBarcelona86.3
5Kenan YıldızJuventus85.7
6Dean HuijsenBournemouth84.3
7Martim FernandesPorto83.5
8Estevao WillianPalmeiras83.2
9Can UzunEintracht Frankfurt82.3
10Geovany QuendaSporting Lizbon82.2

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