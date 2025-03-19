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Haberler Futbol Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? | Portekiz - Türkiye U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? | Portekiz - Türkiye U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 Milli Takımımız ile Portekiz U19, Avrupa Şampiyonası Eleme maçında kozlarını paylaşacak. Sabri Sarıoğlu'nun hocalığında hazırlık maçlarına devam eden millilerimiz, Portekiz ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Portekiz - Türkiye U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 11:44
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Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? | Portekiz - Türkiye U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz U19 - Türkiye U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Milli Takımımız, Portekiz ile Avrupa Şampiyonası Eleme maçında karşılaşacak. Evinde oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın hedefi belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Portekiz U19 - Türkiye U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz U19 - Türkiye U19 hazırlık maçı 19 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI CANLI İZLE

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