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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Mart Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 08:29
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Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Gaziantep FK - Kayserispor (beIN Sports 1)

16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:30 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:30 Başakşehir FK - Trabzonspor (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 Manisa FK - Pendikspor (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)

20:30 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

20:30 MKE Ankaragücü - Iğdır FK (TRT Spor)

Premier Lig

18:00 Southampton - Wolverhampton

18:00 Ipswich Town - Nottingham Forest

18:00 Manchester City - Brighton & Hove Albion

18:00 Everton - West Ham United

20:30 Bournemouth - Brentford

LaLiga

16:00 Valladolid - Celta Vigo

18:15 Mallorca - Espanyol

20:30 Villarreal - Real Madrid

23:00 Girona - Valencia

Serie A

17:00 Udinese - Hellas Verona

17:00 Monza - Parma

20:00 Milan - Como

22:45 Torino - Empoli

Ligue 1

19:00 Nantes - Lille

21:00 Angers - Monaco

23:05 Lens - Rennes

Bundesliga

17:30 Mainz 05 - Freiburg

17:30 Augsburg - Wolfsburg

17:30 Werder Bremen - Mönchengladbach

17:30 Union Berlin - Bayern Münih

20:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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