Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Gaziantep FK - Kayserispor (beIN Sports 1)
16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:30 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:30 Başakşehir FK - Trabzonspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Manisa FK - Pendikspor (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)
20:30 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
20:30 MKE Ankaragücü - Iğdır FK (TRT Spor)
Premier Lig
18:00 Southampton - Wolverhampton
18:00 Ipswich Town - Nottingham Forest
18:00 Manchester City - Brighton & Hove Albion
18:00 Everton - West Ham United
20:30 Bournemouth - Brentford
LaLiga
16:00 Valladolid - Celta Vigo
18:15 Mallorca - Espanyol
20:30 Villarreal - Real Madrid
23:00 Girona - Valencia
Serie A
17:00 Udinese - Hellas Verona
17:00 Monza - Parma
20:00 Milan - Como
22:45 Torino - Empoli
Ligue 1
19:00 Nantes - Lille
21:00 Angers - Monaco
23:05 Lens - Rennes
Bundesliga
17:30 Mainz 05 - Freiburg
17:30 Augsburg - Wolfsburg
17:30 Werder Bremen - Mönchengladbach
17:30 Union Berlin - Bayern Münih
20:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund
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