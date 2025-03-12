Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Lille - Borussia Dortmund (TRT 1)

23:00 Atletico Madrid - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Club Brugge (TRT 1)

23:00 Arsenal - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 1)

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