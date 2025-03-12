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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Mart Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 08:43
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Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Lille - Borussia Dortmund (TRT 1)

23:00 Atletico Madrid - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Club Brugge (TRT 1)

23:00 Arsenal - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 08:43
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:53
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