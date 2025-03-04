İran'dan Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' iddialarına yalanlama!

Cristiano Ronaldo'nun İran'da bir hayranıyla çekilen fotoğrafı sonrası ortaya atılan "kırbaç cezası" iddialarıyla ilgili İran'dan açıklama geldi. Eylül 2023'te İran'a yaptığı ziyaret sırasında Al-Nassr futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, engelli bir İranlı sanatçı olan Fatemeh Hamami'ye sarılması nedeniyle 99 kırbaç cezasına çarptırılacağı öne sürülmüştü. Bu haber, uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

İran Yargı Erki Bilgi Merkezi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "Cristiano Ronaldo hakkında herhangi bir yargılama söz konusu değildir. Bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Olayda Ronaldo'nun, İranlı ressam Hamami'ye bir jest olarak sarıldığı ve ona imzalı bir forma hediye ettiği biliniyor. Ancak bu hareketin İran yasalarına aykırı olduğu öne sürülmüş ve Ronaldo'nun bir sonraki İran ziyaretinde 99 kırbaç cezası alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İran yönetimi bu söylentileri yalanlayarak, olayın basına yansıyan biçimde gerçekleşmediğini belirtti.