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Haberler Futbol Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:00
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Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

Real Sociedad - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Real Sociedad - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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