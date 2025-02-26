Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası çeyrek final

Juventus - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Empoli karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Juventus - Empoli maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - EMPOLI MAÇI CANLI İZLE

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