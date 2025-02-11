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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Şubat Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Brest - PSG (TRT Tabii Spor)

23:00 Manchester City - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Sporting CP - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Juventus - PSV Eindhoven (TRT Spor)

1. Lig

17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Kocaelispor (TRT Spor)

İngiltere - FA Cup

23:00 Exeter City - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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