  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü

TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarının anlamlı hareketinin ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Bolusporlu taraftarlar, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini siyah pankartlara yazarak maç öncesinde anma töreni düzenlemişti.

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok ise siyah-beyazlı takımın İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maç sonrasında taraftarların oyuncuları tribüne çağırmasına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var." diye karşılık vermesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

G.Saray'dan kupada ilk galibiyet!
Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI
DİĞER
Trabzonspor'da anlaşma tamam! Yeni transfer bugün geliyor...
Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! 18:46
Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! 18:29
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? 18:24
Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI 18:22
Alvaro Morata: Harika karşılandım Alvaro Morata: Harika karşılandım 18:19
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? 18:14
Daha Eski
G.Saray'dan kupada ilk galibiyet! G.Saray'dan kupada ilk galibiyet! 17:56
Mertens'ten ısınmak için dikkat çeken hareket! Mertens'ten ısınmak için dikkat çeken hareket! 17:28
Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Fiorentina - Inter maçı ne zaman? 17:21
Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman? Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman? 17:09
Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin 16:52
Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman? Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman? 16:25