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Haberler Futbol Fenerbahçe - Erzurumspor CANLI İZLE | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Erzurumspor CANLI İZLE | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk hafta oynanan Kasımpaşa maçını 3-0 kazanmıştı. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Kanarya, puanını 6'ya çıkararak grup aşamasında önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak edilirken, muhtemel 11'ler de belli oldu. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, hücum yollarında etkili olmayı hedefliyor. Göztepe'ye 1-0 kaybeden Erzurumspor ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:52 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 17:10
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Fenerbahçe - Erzurumspor CANLI İZLE | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı karşılaşmada puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Gruplarda avantajı kaçırmak istemeyen Kanarya, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. İlk hafta maçında Göztepe'ye 1-0 kaybeden Erzurumspor ise İstanbul deplasmanında bir sürprize imza atmak istiyor. Trendyol 1. Lig'de mücadelesini sürdüren deplasman takımı, sarı-lacivertliler karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

TEK HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, grup aşamasında hata yapmak istemiyor. İkinci hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, herhangi bir hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'in Erzurumspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Jose Mourinho'nun kararıyla Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayan Diego Carlos ve Milan Skiriniar ile oyuna sonradan giren Anderson Talisca'nın performansı taraftarlar tarafından heyecanla takip edilmişti. Geçtiğimiz günlerde lisansı çıkartılan Mimovic ise henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadı. Yeni transferlerin Erzurumspor maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek olup, oyuna sonradan girmeleri bekleniyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Cenk

Erzurum FK: Ataberk, Orhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Guram, Azubuike, Sefa, Tasev, Teklic, Sylla, Mamba

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Erzurumspor 5. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Türkiye Kupası'nda ilk defa rakip olacak dahımlar, Erzurum'un Süper Lig'de olduğu 2018-19 ve 2020- 21 sezonlarında 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1'inde ise iki takım puanları paylaştı.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmayı başardı. Son 7 lig maçında 10 gol atmayı başaran Faslı futbolcu, 1 de gol pası verdi. Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 30 karşılaşmada 18 gol, 5 asist yaptı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Erzurumspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

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